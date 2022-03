Olje- og energiministeren venter akselerert utfasing av gass i EU

– EU har allerede varslet at de ønsker å forsere utbyggingen av fornybar energi, rett og slett for å gjøre seg uavhengig av gass. Også på grunn av den utenrikspolitiske situasjonen, men kanskje først og fremst av hensyn til klimapolitikken, sier Persen til NTB.

Men utbyggingen av ny fornybar energi kommer uansett til å ta tid, understreker olje- og energiministeren.

– Så tror jeg at norsk gass kommer til å være en del av løsningen en god stund framover. Selv om man forserer utbyggingen, kommer det til å være noe gass i miksen, sier hun.

Frp vil lete mer

De norske gassleveransene til EU ble et viktig diskusjonstema i spontanspørretimen på Stortinget onsdag. Der var meningene delte om hva Norge bør gjøre.

Frp mener Norges svar bør være å øke letingen etter olje- og gass på norsk sokkel.

– Gass kommer til å være viktig for Europa, sannsynligvis i mange år framover. Da er Fremskrittspartiets svar at vi i Norge skal gjøre det vi kan for å finne mer gass og olje og ta markedsandeler fra Russland, sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til NTB.

Det betyr også at 26. konsesjonsrunde må gjennomføres, fastholder Listhaug. I budsjettenigheten med SV i fjor høst gikk de to regjeringspartiene Ap og Sp med på å sette 26. konsesjonsrunde på pause ut 2022.

– Det tar tid å lete, finne og sette i produksjon. Derfor er det forferdelig dumt, spesielt nå, at regjeringen lar SV diktere olje- og gasspolitikken, sier Listhaug.

Venstre vil heller satse fornybart

SVs Lars Haltbrekken brukte for sin del spørretimen til å etterlyse økt satsing på energisparing fra regjeringens side, mens Venstres Ola Elvestuen oppfordret regjeringen til å satse fornybart.

– Det er meningsløst nå å sette i gang med mer leting, sier Elvestuen til NTB.