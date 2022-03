– Opprettelse av et statlig hydrogenselskap kommer for sent

-

Det er beskjeden fra konsernsjef i Saga Pure, Bjørn Simonsen, og konsernsjef i Nel, Jon Andrè Løkke, etter at statssekretær Amund Vik i olje- og energidepartementet tidligere onsdag sa at regjeringen jobber med å fastslå hvordan et statlig hydrogenselskap kan bidra til å skape et større hydrogenmarked i Norge.

– Det er altfor sent. Det har allerede etablert seg en rekke aktører som forsøker å være i dette markedet, men disse aktørene trenger heller drahjelp. De trenger ikke å ha en som tråkker i samme bedd, sier Løkke til TDN Direkt.

Simonsen er enig:

– Det er veldig flott at staten har våknet opp og har lyst til å bidra, men jeg tror dette kommer litt sent. Det er et stort spørsmål hva et eventuelt statlig selskap skal gjøre. Hydrogensatsinger er allerede på vei ut av Norge fordi det er bedre forhold andre steder, sier han, og peker mot eksempelvis Tyskland.

Løkke er klar på at det må andre løsninger til enn et statlig hydrogenselskap for å bedre det norske hydrogenmarkedet:

– Se på hva som skjedde med en nylig annonsering av Macron i Frankrike, hvor et av deres små hydrogenselskaper – en liten, men teoretisk konkurrent av Nel - fikk 2,5 milliarder kroner av staten for å bygge en gigantfabrikk. Det er i sterk kontrast til hva som skjer i Norge. Vi bygde anlegg på Herøya uten å få en krone, selv om vi snakket med myndighetene i flere år, eksemplifiserer han.

– Jeg tror en bedre løsning eksempelvis hadde vært et statlig hydrogenprogram over for eksempel en tiårsperiode hvor de inviterer inn den norske industrien – både den eksisterende og den i tidlig fase, og hvor vi bygger opp denne sammen.

Til TDN Direkt sa Vik i olje- og energidepartementet at regjeringen ser på hvor i verdikjeden et eventuelt statlig selskap ville passe best inn. Simonsen og Løkke ser ingen åpenbare tomrom – foruten kanskje innen infrastrukturutbygging.

– Der det kunne spilt en rolle ville vært i å bygge ut infrastruktur. Hvis staten hadde sagt at de etablerer et infrastrukturselskap, der de hadde invitert inn selskaper som eksempelvis Everfuel – som uttrykker et ønske om å eie og drive slike type eierandeler, kunne det blitt et felles løft, men det er også det eneste jeg ser, sier Simonsen.

– Det er ikke så mange grunner til å bli i Norge hvis det ikke er noe marked her og hvis ikke det er noe bidrag til å fortsette å bygge kapasitet her. Da begynner vi å se på andre muligheter. Staten må kartlegge bransjen og finne ut hvilke områder de kan konkurrere i uten at de kapper beina av andre om dette skal være noe vits, avslutter Løkke om saken.

TDN Direkt