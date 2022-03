– En av grunnene til at vi er i Mo i Rana er nettopp dette: Tilgangen på overskuddskraft og den relativt kostnadseffektive prisen, sier Tom Einar Jensen, konsernsjef i Freyr.

Batteriselskapet er børsnotert i USA og slapp denne uken resultatene for fjerde kvartal. Selskaept vil både bygge batterifabrikk i Norge og i USA.

Spørsmålet er om planene påvirkes av de skyhøye energiprisene som rammer store deler av verden.

– Vi har valgt en teknologi som er utrolig energieffektiv og vi bruker nok mye mindre energi enn tradisjonell batteriproduksjon, hovedsakelig fordi vi har redusert antallet produksjonssteg og mengden tørking som kreves i normal batteriproduksjon, forklarer Jensen og fortsetter:

– Dette bidrar til at vi kan leve i et mer krevende, midlertidig energibilde til vi får etablert nok ny fornybar energiforsyninga som kan støtte opp under den omleggingen til en mer energiintensiv industri.

Han vil ha mer havvind og vindkraft på land, der det er akseptert av lokalbefolkningen.

Han avviser også tanken om at det er vanskelig å finne steder med tilgang på billig og ren kraft i USA:

– Det er overraskende mange steder der tilgjengeligheten av nok fornybar konkurransedyktig energi er tilstede. Det som er litt spesielt i USA, er at vi potensielt kan kombinere sol og vind i sørlige deler av USA, som er motkorrelerte, og batterilagring som en helhetlig energimiks inn i en energiintensiv industri som batterier er. De kostnadsnivåene vi ser på dette er slett ikke avskrekkende - snarere tvert i mot, sier Jensen.