Fjerde kvartal var første tremåneders periode selskapet, som ble etablert gjennom en fusjon av OHT og Subsea 7s fornybarvirksomhet, opererte under samme tak. I løpet av kvartalet omsatte selskapet for 326 millioner dollar, opp fra 234 millioner på samme tid i fjor. Driftsresultatet endte på 8 millioner dollar, opp fra minus 2 millioner i samme periode året før.

For hele året sett under ett doblet selskapet driftsinntektene, fra 631 millioner dollar i 2020 til 1,26 milliarder i 2021. Driftsresultatet endte imidlertid på minus 39 millioner dollar, omtrent på linje med året før. Nettotapet i fjor endte på 63 millioner dollar, en forverring fra 2020 da selskapet tapte 50 millioner dollar.

Den økte omsetningen både i kvartalet og året som helhet kommer som følge av økt aktivitet på Seagreen-prosjektet utenfor Irland. Coronarelaterte utfordringer på prosjekter i Taiwan bidro imidlertid til at marginene forble lave, skriver selskapet.

Seaway 7 rundet av fjoråret med en ordrereserve på 1,2 milliarder dollar – ned fra rett i underkant av 2 milliarder dollar ved utgangen av 2020. For hele 2021 hadde selskapet en book-to-bill på 0,3 mot 3,1 året før. En book-to-bill over 1 indikerer at ordreboken vokser.