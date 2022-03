Brent-oljen er torsdag morgen opp 2,21 prosent på 117,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,99 prosent til 114,73 dollar fatet.

På det meste har Nordsjøoljen i dag vært omsatt for hele 118,18 dollar fatet. Det er det høyeste siden februar 2013 og tilsvarer en oljepris på 1.047 kroner fatet. Det er det høyeste noensinne, og 87 prosent over de 559 kronene regjeringen la til grunn i budsjettet for 2022.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Nye sanksjoner

Investorer skal nå i stor grad ifølge TDN Direkt ha sluttet å kjøpe russisk olje, og er bekymret for eventuelle sanksjoner mot landets energimarked, noterer Platts.

«Det er økende forventninger om at USA og allierte vil fortsette å legge videre press på Russlands energimarked i nye sanksjoner», skriver Platts, ifølge nyhetsbyrået, etter at Det hvite hus onsdag økte presset på Russland med kunngjøringen om at de vil anvende eksportkontroller rettet mot russisk oljeraffinering.

Amerikanerne forbyr nå blant annet eksport av spesifikke raffineringsteknologier, hvilket vil gjøre det vanskeligere for Russland å modernisere sine oljeraffinerier.

«USA og våre allierte og partnere har ikke en strategisk interesse i å redusere den globale energiforsyningen - det er grunnen til at vi har droppet energi fra våre økonomiske sanksjoner. Men vi og våre allierte og partnere deler en sterk interesse i å forringe Russlands status som en ledende energileverandør over tid», skrev Det hvite hus i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået.

Ingen redning

Onsdag var alles øyner rettet mot Opec, som hadde møte i Wien. Det store spørsmålet var om kartellet ville komme til unnsetning med økt produksjon, men det kom ingen nye løfter.

Det ser dermed ut til at Opec og samarbeidslandene fortsatt holder seg til planen om å øke produksjonskvotene med 400.000 fat pr. dag i april.

«Vi tror Opec vil holde seg til planen, men jeg tror de vil holde døren åpen for endringer de kommende dagene og ukene», sa energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities til Finansavisen onsdag.