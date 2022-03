Kraftig fall i gasstrømmen fra Russland til Europa

Russiske gasstrømmer vestover til Tyskland gjennom Polen via Yamal-Europa-ledningen har gått kraftig ned torsdag, viser data fra Gascade-operatøren, melder Reuters.

Russiske energiforsyninger har vært i søkelyset midt i Kremls spenninger med Vesten og invasjonen av Ukraina.

Russisk gass står for rundt 40 prosent i det europeiske gassmarkedet, mens Yamal-Europa-ledningen vanligvis står for rundt 15 prosent av Russlands vestgående gassforsyning til Europa og Tyrkia.

Ifølge dataene falt gassforsyningen til bare 598.712 kilowattimer i timen (kWh/t) torsdag morgen fra rundt 17,5 millioner kWh/t tidligere ved Mallnow-målepunktet.



Dataene fra Gascade-operatøren viste også foreløpige bud på 6,4 millioner kWh/t for de neste 24 timene for vestgående forsyninger, mens bud for østgående strømmer på 6,1 millioner kWh/t også gjenstår.

Nyhetsbyrået Interfax rapporterer at vestgående gassforsyninger via ruten er bestilt for 3. mars, ifølge Reuters.

Gazprom har de siste dagene med jevne mellomrom sendt gass vestover. Den har også nylig økt forsyningene til Europa via en annen nøkkelrute, Ukraina.