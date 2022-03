EU vil fylle gasslagrene

EU-kommisjonen planlegger å fylle gasslagre til minst 80 prosent innen utgangen av september.



Det fremgår av et EU-utkast fra en energimelding Der Spiegel har sett, som kommisjonen har til hensikt å legge frem neste uke, skriver magasinet torsdag.



Mer presise lagernivåer for de enkelte medlemslandene vil bli avtalt senere, med størrelsen på infrastrukturen for lagring tatt i betraktning. Kapasitetsnivåene vil optimaliseres på tvers av landegrensene, slik at alle deler av Europa kan forsynes med tilstrekkelig mengder til enhver tid. Land med stor lagringskapasitet som Tyskland vil da måtte tre inn for andre land om nødvendig.



Tyskland kunngjorde mandag en lov for minimumsfyllingsnivåer i sine nasjonale gasslagre. Også her er det planlagt en minimumsfyllingsgrad på 80 prosent 1. oktober. Lagertankene skal være 90 prosent fulle innen 1. desember og 40 prosent innen 1. februar.



Ellers skriver Energi og Klima torsdag at i meldingen om energisituasjonen som EU-kommisjonen etter planen skal legge frem neste uke skal de høye prisene på CO2-kvoter gi EU penger til å satse på fornybar energi og øke energistøtten til husholdninger og industrien.

