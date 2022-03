Horisont Energi vurderer lokasjoner for en grønn ammoniakkfabrikk

Horisont Energi og energiselskapet St1 Nordic Oy inviterer kommuner i Finnmark til å diskutere mulige lokasjoner for en grønn ammoniakkfabrikk basert på fornybar energi.



Det fremgår av en melding torsdag hvor det legges til at de to selskapene i august 2021 annonserte planene for å undersøke mulighetene for å bygge en grønn ammoniakkfabrikk. Konseptet innebærer hydrogenproduksjon basert på elektrolyse av vann og hydrogenproduksjon fra biomasse eller biometan.



– Vi sender en invitasjon til alle kommuner med kystlinje i Finnmark. Vi håper denne prosessen kan medføre at vi kommer et steg nærmere å finne lokalisering som dekker våre behov, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, adm. direktør i Horisont Energi.

TDN Direkt