Nærstående til styremedlem Finn Jebsen har i dag solgt 260.000 aksjer i Nel til snittkurs 15,05 kroner, går det frem av en børsmelding torsdag.

Dermed innkasserte han over 3,9 millioner kroner for aksjene. Etter dette salget har Jebsen og nærstående bare 50.620 aksjer igjen i Nel.

Følger Løkkes eksempel

Styremedlemmets aksjesalg kommer mindre enn to uker etter fredagskvelden da avtroppende Nel-sjef Jon André Løkke måket ut én million aksjer for nesten 13 millioner kroner, tilsvarende halvparten av sin beholdning.

Markedet reagerte med å sende aksjen ned over 6 prosent på Oslo Børs mandagen som fulgte, men siden har kursen hentet seg inn til godt over nivåene Løkke solgte på. Kursoppgangen har vært drevet av et rally i grønne aksjer i kjølvannet av at Russland gikk inn i Ukraina.

Analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou Securities mener ifølge et Finansavisen-intervju tidligere denne uken at oppgangen i stor grad drives av et nytt syn på energisikkerhet.

Lanserte store planer

Løkkes nedsalg i Nel kom brått på mange, spesielt siden han hadde vært særdeles positiv da han et par dager før la frem tallene for fjerde kvartal, og lanserte store investeringer i utbygging av produksjonskapasitet de kommende årene for å beholde det selskapet mener er en markedsledende posisjon i markedet for hydrogenløsninger.

– Han burde ventet med aksjesalget til etter sin avgang. Det hadde vært ryddig overfor trofaste aksjonærer og gitt tillit til Nels store ekspansjonsplaner. Nå sier han indirekte at Nel ikke er et godt investeringscase, skrev Finansavisen i en kommentar til salget.

Nel faller nesten 3 prosent på Oslo Børs torsdag ettermiddag.