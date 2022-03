Russiske Lukoil ber om stans i krigen mot Ukraina

Styret i selskapet uttrykte i en uttalelse torsdag sin «bekymring over de tragiske hendelsene i Ukraina,» og sin «sympati med alle dem som blir påvirket av tragedien».

– Vi står for umiddelbar stans i den væpnede konflikten og støtter en diplomatisk løsning, står det i uttalelsen.

Rubelen har stupt etter at Vesten innførte omfattende sanksjoner i kjølvannet av Putins invasjon av Ukraina for en uke siden. I Moskva stanset børsen all handel. Russland er på randen av sin verste økonomiske krise på flere tiår.

Flere russiske forretningsmenn i utlandet har uttrykt sin bekymring for den økonomiske utviklingen, men Lukoil er det første store selskapet i landet som tar til orde mot invasjonen.

Styret i Lukoil sier de vil fortsette sine anstrengelser for å «gi pålitelige energiforsyninger til forbrukere over hele verden,» og at de er «forpliktet til å styrke fred, internasjonale relasjoner og humanitære bånd».

Den russiske oljesektoren er ikke blant dem som er hardest rammet av sanksjonene, men USAs president Joe Biden har ikke villet utelukke å gjøre det.

Lukoil er Russlands største oljeselskap, og det nest største børsnoterte oljeselskapet i verden. Det er også Russlands største ikke-statlige selskap.

Tirsdag vedtok styret i Norsk olje og gass å suspendere selskapet på grunn av Ukraina-invasjonen.

(NTB)