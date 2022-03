Green Energy Group er tildelt en ny kontrakt

Green Energy Group har blitt tildelt en OBN-kildekontrakt på den østlig halvkule, med en varighet på om lag tre måneder, ifølge en melding fredag.

Kontrakten forventes å starte tidlig i april, opplyses det.

Videre i meldingen opplyses sdet at selskapet har mottatt varsel om kansellering for en OBN-kildekontrakt som ble meldt 9. februar 2022. Årsaken gitt av oppdragsgiver for kansellering er vanskeligheter med å gå videre med prosjektet på grunn av sanksjoner mot Russland.

(TDN Direkt)