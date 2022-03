Analytiker: – Tror Brent-prisene vil forbli godt støttet på 110 dollar

Brent-oljen er fredag morgen opp 1,63 prosent på 112,24 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,87 prosent til 110,06 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 113,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Investorene følger nå nøye med på situasjonen i Ukraina, som stadig forverres. Natt til fredag brann oppstod det brann i kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker.

Først nærmere to timer etter at de første brannmeldingene ble kjent, kom det klarhet i at det ikke var fare for radioaktive utslipp.

Samtidig ble det ifølge TDN Direkt i går kjent at USAs atomavtale med Iran kan nærme seg sluttfasen.

«Oljeprisen trakk seg tilbake i New York i håp om at en iransk atomavtale er nært forestående, men jeg tror Brent-oljeprisene vil forbli godt støttet på 110 dollar pr. fat», skriver Jeffrey Halley, markedsanalytiker i OANDA, ifølge nyhetsbyrået.

«Iran kan sikre en atomavtale denne måneden, og det betyr at de 80 millioner fatene olje som landet har lagret kan komme ut på markedet ganske snart,» skrev Edward Moya, også analytiker i OANDA, i et notat, ifølge TDN Direkt.