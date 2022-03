Da russerne bestemte seg for å invadere Ukraina den 24. februar, uttalte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU setter alle kluter til for å bli uavhengig av gassimport fra Russland.

Senere samme uke sa Tysklands forbundskansler Olaf Scholz at landet skulle akselerere planene om å bygge to terminaler for flytende naturgass (LNG) og øke kapasiteten i gassreservene.

«Vi vil gjøre mer for å sikre energi for landet vårt. Vi må endre retning for å overkomme avhengigheten av import fra individuelle energiselskaper», sa han ifølge Reuters.



Nå har tyskerne allerede begynt arbeidet: Tysklands statseide bank Kfw har tegnet en prinsippavtale med energiselskapet RWE og nederlandske Gasunie om bygging av en LNG-terminal ved Brunsbüttels-havnen, nordvest for Hamburg.

Hvor lang tid det vil ta å bygge ferdig anlegget, som vil kunne ta imot LNG fra skip, er uklart, men ifølge det tyske finansdepartementet skal det være «så fort som mulig», skriver svenske Dagens Industri.