Atomavtale truet av russiske krav

Med et marked som skriker etter olje, er utfallet av samtalene mellom USA og Iran om en atomavtale sett på som en gamechanger i markedet.

Nå ønsker Russland skriftlige garantier fra USA om at de Ukraina-relaterte sanksjonene ikke vil hindre dem i å drive handel med Iran under en ny avtale, skriver Wall Street Journal.

Avisen skriver videre at de nye russiske kravene truer med å avspore forhandlingene mellom Iran og USA om å gjenopprette atomavtalen fra 2015.

Kravene, lagt frem av den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov lørdag, skjer etter rapporter om at USA og Iran skal være «svært nær» en ny avtale, noe som vil begrense Irans atomprogram i bytte mot en rekke sanksjonslettelser, ifølge avisen.

Stort oljebehov

Tidligere denne uken meldte folk involvert i forhandlingene om at det er gjort fremskritt mot en gjenopplivelse av avtalen. Men både USA og Iran har uttalt at det stadig er noen uenigheter som ennå ikke er løst.

«Det er nå eller aldri. Hvis de ikke kan komme til en avtale denne uken, vil samtalene kollapse for alltid», sa en iransk diplomat i Teheran.

«Russland har truet med bruk av atomvåpen, og det siste USA vil er et tilsvarende regime i Iran. Iran ser at vesten desperat trenger oljen deres, og de prøver å inngå kompromisser på atomsiden», sa energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities til Finansavisen på torsdag.

«Worst case»

I forrige uke sa også Arctic Securities-analytiker Ole-Rikard Hammer til Finansavisen at markedet ikke kommer til å tåle et bortfall av russisk olje, og understreket samtidig viktigheten av en atomavtale.

«Worst case for oljemarkedet vil være et avbrudd i russisk eksport, kombinert med at Iran-avtalen ikke blir noe av. Da kan vi få en veldig høy oljepris», sa han.

På den andre siden kan man få en diplomatisk løsning på Ukraina-krigen og enighet med Iran, peker analytikeren på.

«Dette vil nok kunne gi en klar korreksjon ned, men vi tror ikke på lave priser veldig lenge – til det er det fundamentale for sterkt», sa Hammer.