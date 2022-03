Nekter å ta imot russisk olje

Russland har møtt tøffe sanksjoner etter angrepet på Ukraina. Under sanksjonene får ikke russiske tankskip legge til ved brittiske havner, men foreløpig er det ikke lagt ned noen sanksjoner direkte på russisk olje, slik at denne kan flyte fritt så lenge den kommer på andre utenlandske skip.

Ifølge CNBC meldes det nå om at flere arbeidere ved britiske havner nekter å laste av russisk olje på skip som ligger til kai. Essar Group, som drifter Stanflow-raffineriet nordvest i England sier ifølge CNBC at et skip tysk skip med russisk olje har fått tillatelse til å laste av ved Tranmere-oljeterminalen.

Vil ikke ta imot

Imidlertid sier generalsekretær Sharon Graham i U.K. Unite at deres medlemmer «vil under ingen omstendigheter laste av russisk olje, uavhengig av nasjonaliteten på fartøyet».

Videre skriver CNBC at det er meldt om tilsvarende rapporter ved nederlandske havner, der det foreløpig ikke er lagt ned noen restriksjoner på hvorvidt russiske skip kan legge til.

– Det er blod på oljen, blod på kullet og blod på gassen. Vi er i prosessen med å finne ut hvordan vi kan boikotte, uten å risikere enorme bøter, sier Niek Stam i den nederlandske fagforeningen FNV Havens ifølge CNBC.