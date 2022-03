Hexagon Purus har sikret en kontrakt i Canada

Hexagon Purus er tildelt kontrakt med New Flyer i Canada for levering av høytrykks hydrogenlagringssylindere til New Flyers transittbusser i 2022, ifølge en melding mandag.

Kontraktsverdien er på om lag 2 millioner dollar (ca 18 millioner kroner) og levering til New Flyer vil starte i første kvartal 2022. Dette er andre året på rad Hexagon Purus er valgt som partner til New Flyer, opplyses det.

(TDN Direkt)