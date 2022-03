Brent-oljen er mandag morgen opp 9,91 prosent på 129,80 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 8,78 prosent til 125,80 dollar fatet.

Prisene er dermed på det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 115,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Vil ha boikott

Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister søndag uttalte at amerikanerne og europeiske allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport. USA vurdere også å forby oljeimport fra Russland selv uten at allierte i Europa gjør det samme.

– Vi anser nå sannsynligheten for at russisk eksport blir direkte påvirket av sanksjoner som svært høy. Tiltaket antyder også at markedet ikke har priset inn muligheten for direkte sanksjoner mot russisk olje, sier råvarestrateg i ANZ, Daniel Hynes, til CNBC.

Russisk olje står imidlertid for en svært liten del av USAs oljeimport, og en enda mindre del av oljeforbruket, og amerikanere flest vil dermed ikke merke så mye ved en boikott.

Kan ramme hardt

Situasjonen er imidlertid annerledes dersom europeiske land stopper kjøp av russisk olje, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.