Norske Wastefront går sammen med elbildekkprodusent

Norske Wastefront fikk nylig tommel opp fra lokale myndigheter for sitt milliardanlegg for resirkulering av dekk i britiske Sunderland.

NY PARTNER: For Wastefront, her ved styreleder Maria Moræus Hanssen og adm. direktør Vianney Valès. Foto: Jonathan Notley

Nå har selskapet innledet et strategisk partnerskap med London-baserte ENSO, som produserer dekk til elbiler.

Avtalen gjelder levering av resirkulert sort karbon (rCB) fra gjenvinningsanlegget, med oppstart fra 2024. I tillegg vil ENSOs kunder resirkulere sine brukte dekk ved Wastefront-anlegget, opplyses det i en melding.

Sirkulær fremtid

«Dette partnerskapet er et godt eksempel på hvordan vi nærmer oss en sirkulær fremtid i markedet for bildekk», sier Wastefront-sjef Vianney Valès.

«Vi nyter ikke lenger den luksusen at vi kan lage et produkt og glemme det så snart det forlater fabrikken. For å bli regnet som et etisk selskap må man i dag vise ansvarlighet overfor fremtidige generasjoner med produktene som lages i dag, og hvordan man håndterer dem når de ikke lenger er brukbare», utdyper han.

Foruten gjenvinningen går partnerskapet ut på utvikling av bærekraftige produksjonsmetoder for bildekk.

Fra før samarbeider ENSO med elbilprodusenter, borgermesteren i London, transportetaten Transport for London, fraktaktøren DPD og postvesenet Royal Mail. Selskapet skal snart lansere en London-hub, der det vil utstyre elektriske London-taxier med sine elbildekk, opplyses det.

Milliardanlegg

Gjenvinningsanlegget i Sunderland ventes å koste rundt 1,2 milliarder kroner. Wastefront har støtte fra råvarehandelsgiganten Vitol i prosjektet.

Tidligere i år ble franske Technip Energies valgt til å bygge anlegget. Ingeniørarbeidene er igangsatt, og byggefasen er ventet å starte i slutten av andre kvartal. Produksjonsstart ventes å skje tidlig i 2024.

Wastefronts løsning omgjør brukte dekk til et flytende og et fast produkt, blant annet biodrivstoff og sort karbon. Ved full drift vil Sunderland-anlegget ha en prosesseringskapasitet på 80.000 dekk pr. år.

Selskapet ble etablert av Inge Berge, Vegard Bringsjord og Christian Hvamstad i 2019.