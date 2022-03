Verdens nest største oljeforbruker jekker opp produksjonen og øker lagrene

Oljeprisen har steget til det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008 etter at USAs utenriksminister Antony Blinken på søndag uttalte at amerikanerne og europeiske allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport.

Et importforbud vil i liten grad påvirke USA, siden landet i stor grad er selvforsynt og kan øke produksjonen lokalt, mens 27 prosent av EUs importerte olje fra Russland. EU er dermed langt mer utsatt hvis det kommer et forbud.

Verdens nest største forbruker av olje etter USA, Kina, vil også påvirkes av et eventuelt forbud fra Vesten mot russisk olje- og gass, ettersom det kan endre produksjonsstrømmene.

Kinesiske myndigheter mener at landet uansett er kapabelt til å sikre nok energi til tross for de globale utfordringene, siden det vil trappe opp produksjonen og bygge større reserver for å holde prisene under kontroll, sier offisielle tjenestemenn fra myndighetene mandag, ifølge Reuters.

«Geopolitiske konflikter og utfordringer i det globale tilbudet og etterspørselen etter energi har utfordret energisikkerheten vår. Kina har uansett forutsetningene, mulighetene og selvtilliten for å sikre et stabilt energitilbud», sa Lian Weiliang, nestleder for National Development and Reform Commission (NDRC), i et briefing-møte, melder Reuters.

Han vedkjente likevel at økt olje- og gasspris vil påvirke Kina, men gjentok flere ganger at prisøkningene vil være håndterlig.

Sikre lagre og priser

Et av grepene Kina allerede skal ha tatt er å diversifisere olje- og gassimporten på flere aktører, samt å inngå faste kontrakter.

Myndighetene i Kina vil også øke reservene av olje, gass og kull, som står for 60 prosent av elektrisitetsproduksjonen.

Tallmessig betyr det å akkumulere 200 millioner tonn ekstra i offentlige kullagre, som kan distribueres fra staten, same øke gasslagrene til mer enn 5 milliarder kubikkmeter og øke lagrene av nødstrøm til mer enn 30 gigawatt, ifølge Weiliang.

På lengre sikt planlegger Kina å bygge ut en kapasitet på 450 gigawatt (GW) i solenergi og vindkraft i Gobi og andre ørkenregioner.

NDRC skal også øke innsatsen for å stabilisere lagrene og prisene på hvete, korn og soya.