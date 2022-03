Scatec melder om avtale med indisk selskap

I første fase ventes anlegget å produsere 100.000 tonn grønn ammoniakk årlig med rundt 300 MW elektrolysørkapasitet drevet av 500 MW solenergi. Anlegget vil bli lokalisert i Duqm Special Economic Zone i Oman. Når anlegget er ferdig utviklet, ventes det å produsere opptil 1,2 millioner tonn grønn ammoniakk årlig.



ACME Group har utviklet Oman-prosjektet i løpet av de siste 18 månedene.



Videre opplyses det at det er fremskredne diskusjoner med "anerkjente avtakere" for 20–25 års kontrakter som vil legge grunnlaget for finansiering av prosjektet. Partnerne venter å finansiere anlegget gjennom egenkapital og prosjektfinansieringsgjeld.

TDN Direkt