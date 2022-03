Ekspert om strømprisen: – Kan gå opp ytterligere en krone kilowattimen

– Prisstigningen på strøm i Europa vil bli enorm. De er veldig avhengige av gass og kull i sin strømproduksjon. Spørsmålet er hvor mye det vil påvirke prisene i Norge, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, som driver med analyse av energimarkedet, til NTB.

Olje- og gassprisene har mandag skutt i været etter at USA sa at de er i diskusjoner med de europeiske landene om et mulig handelsforbud for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

Nordsjøoljen koster mandag formiddag 127 dollar fatet, som er en økning på rundt 7 prosent fra klokken 2 natt til mandag. E24 siterer samtidig Infront på at gassprisene i Europa har steget over 50 prosent til 325 euro per megawattime.

– Kan øke en krone eller mer

I og med at Norge handler strøm med Europa, påvirkes også strømprisene i Norge av prisene på kontinentet. Mandag ligger spotprisen på strøm i Sør-Norge på 2,33 kroner kilowattimen i snitt, ifølge Nord Pool. Det er det høyeste hittil i år.

Lilleholt tror strømprisene kan stige ytterligere den nærmeste tiden.

– Prisene i Sør-Norge kan gå opp ytterligere en krone eller mer. Men det er umulig å si hvor raskt og hvor høyt prisen kan gå, sier Lilleholt.

Han understreker likevel at det ikke har skjedd noen store fysiske endringer i kraftproduksjonen i Europa og gassimporten fra Russland.

– Det som prises inn nå, er frykten og usikkerheten for at noe kan skje, sier Lilleholt.

Han sier at strømprisen i Sør-Norge påvirkes av massiv eksport til det europeiske markedet.