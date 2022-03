Belgias energiminister uttalte mandag at landet burde holde døren åpen for å utvide levetiden for dets gjenværende atomkraftverk, blant annet for å takle energiskiftet i lys av Ukraina-konflikten, melder Reuters.

Etter flere måneder med debatt ble Belgias koalisjonsregjering i desember enige om at alle landets atomkraftverk skal stenges innen 2025, men beslutninger er betinget av at det ikke leder til problemer i krafttilbudet.

Tinne Van der Straeten, energiminister i Belgia. Twitter

«Plan A (utfasing) er klar og gjennomførbar, men vi må revurdere med tanke på situasjonen i Ukraina», skriver Tinne Van der Straeten, energiminister i Belgia og medlem av partiet Groen, på Twitter.

«Vi må også se objektivt på problemet og hinder knyttet til en forlengelse. Vi trenger et stort gjennombrudd for 100 prosent av energien vår», legger hun til.

Partiet Groen, som er medlem av Det europeiske grønne partiet og Global Greens, uttalte at en lov fra 2003 gjorde det klart atomkraft-exiten måtte bli gjennomført innen 2025, men nå har partiet satt døren på gløtt for forlengelse.

Belgia, som har totalt syv reaktorer, har ikke bestemt hvordan det skal erstatte produksjonen fra reaktorene, men et alternativ har vært å bygge flere gassdrevne kraftverk. Belgias to nyeste atomkraftverk driftes av franske Engie og sørger for halvparten av strømproduksjonen i landet, melder Reuters.

Regjeringen vil innen midten av mars komme med en beslutning, etter å ha rådført seg med elektrisitet-operatøren Elia.

Den planlagte utfasingen skal begynne med nedstengningen av én reaktor 1. oktober i år. Dekommisjonering, inkludert fjerning av radioaktivt materiale og riving av bygninger, skal være fullført innen 2045.