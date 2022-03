Oljeprisen har steget betydelig gjennom helgen, og natt til mandag skjøt den kraftig opp. På det meste nådde prisen 139 dollar fatet, før prisene justerte seg til rundt 130 dollar.

I skrivende stund er Brent-oljen opp 6,1 prosent på 125,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 6,7 prosent til 123,42 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 115,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister søndag uttalte at amerikanerne og allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport.

– Priser inn krigspremie

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank mener at en høy oljepris kan være veldig ødeleggende for økonomisk vekst og øker sannsynligheten for at det kan føre til stagflasjon, noe som betyr at man får høy inflasjon og lav vekst, skriver TDN Direkt.

– Jeg tror nok frykten i markedet vi ser i dag er rett og slett at sanksjoner mot russiske olje kan gi så høye oljepriser at det dreper veksten i økonomien, sier han.

Oljemarkedet priser inn en krigsrisikopremie på minst 30 til 40 dollar fatet, tror sjefstrategen.

– Russland eksporterer rundt fire millioner fat pr dag. Sanksjoner mot russisk olje vil bety enda høyere oljepris enn det vi ser i dag, så foreløpig kan vi si at det er ikke priset fullt inn, men man priser inn mer enn det man gjorde i forrige uke, sier han til nyhetsbyrået.

Når det kommer til aksjer har Danske Bank for øyeblikket en nøytralanbefaling.

– Vårt hovedscenario er fortsatt at det nå har litt ruglete og usikkert i det korte bildet, men at i løpet av de neste 6 til 12 måneder, så tror jeg aksjer er høyere enn det de er i dag, sier Johansen til TDN Direkt.

Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets tror olje- og gassprisene vil falle noe i tiden fremover.

Posisjonert for oppgang

Aksjeatrateg Paul Harper i DNB Markets har i ukesporteføljen fire aksjer som er posisjonert for videre oljeprisoppgang/risk off; Aker BP, Equinor, Orkla og Gjensidige.

Denne uken anbefaler Harper åtte aksjer. To aksjer ryker ut av DNB Markets portefølje, og én ny aksje kommer inn.