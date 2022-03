Aasland: – Alt tyder på at strømstøtteordningen fortsetter

– Det jobbes med den saken nå, og så vil det bli konkludert i veldig nær framtid, sa Aasland til reporterne som hadde møtt opp for å overvære nøkkeloverrekkelsen i Olje- og energidepartementet mandag.

– Folk skal være trygge på at vi stiller opp med en avlastningsordning når prisene er så høye som de er nå. Akkurat i dag er de så høye at alt tyder på at den fortsetter, sier Aasland.

Avtroppende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) overrakte nøklene til sin etterkommer mandag ettermiddag, før hun tar fatt på sin nye jobb som arbeids- og inkluderingsminister.

Vil bygge ut mer kraft

Den siste tiden har strømprisene økt kraftig, som følge av Ukraina-krigen og usikkerheten knyttet til russiske olje-, kull- og gassleveranser til Europa. Det kommer på toppen av de allerede høye strømprisene som har vært i vinter.

Tirsdag vil strømprisen i Sør-Norge sette ny årsrekord med en snittpris på 2,57 kroner per kilowattime.

– Det vi først og fremst må sørge for er å stabilisere prisene i områdene der prisene er høye, sier Aasland.

Han sier at Norge må øke kraftproduksjonen for å imøtekomme den økende etterspørselen etter strøm, og peker på at vindkraft blir viktig på lengre sikt. På noe kortere sikt mener Aasland at vindkraft på land og utbygging av vannkraft kan bidra.

– Vindkraft på land kan ha et potensial, men vi ønsker å gjøre det i samarbeid med kommunene og ikke mot kommunenes vilje. Det betyr kanskje at kommunene må sitte igjen med noe mer. Vi skal også oppgradere vannkraften, der det ligger 7–8 tWh i potensial. Det er ikke ubetydelig, sier Aasland.

Bommet på oljeprisen

Under nøkkeloverrekkelsen klokken 14.30 ble også Aasland, tradisjon tro som fersk olje- og energiminister, spurt om hva dagens oljepris er.

– Den er på 130 dollar fatet, svarte Aasland.

Oljeprisen lå da på 121 dollar fatet, men var i 7-tiden mandag på 130 dollar fatet før den falt gjennom dagen.

(©NTB)