Kina øker trolig ikke import av russisk energi

Selv om Vesten vil kutte russisk energiimport fullstendig, tviler analysebyrået på at Kina vil svare med å øke importen av energi fra Russland.

Målt i amerikanske dollar avtok den samlede importveksten i Kina fra 19,5 prosent på årsbasis i desember, til 15,5 prosent i januar og februar, noe som var litt lavere enn både konsensus og Capital Economics' prognose. En viktig bidragsyter til dette var nedgangen i importen av råolje og kull.

Dette har imidlertid lite å gjøre med den pågående krigen i Ukraina, bemerkes det videre. Hovedårsaken til nedgangen i Kinas råoljeimport var de ekstremt høye volumene i løpet av de to første månedene av 2021, som følge av relativt lave priser. Men til tross for at Kina kan kjøpe mer olje fra Russland, er det uklart om de vil bryte sanksjonene for å gjøre det, mener Capital Economics.

«For ethvert kinesisk firma med betydelig virksomhet i utlandet er fortsatt tilgangen til det amerikanske finanssystemet mer verdifullt enn noen avtaler de kan gjøre med Russland, selv om noen små firmaer kan være villige til å ta risikoen», står det å lese i oppdateringen.

TDN Direkt