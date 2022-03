Analytiker: – Da vil oljeprisene fortsette å stige videre

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 3,39 prosent på 127,39 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,82 prosent til 122,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 123,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Spørsmålet om hva som vil drive oljeprisene ned og når etterspørselsødeleggelsen er i ferd med å sette inn, begynner å bli en langt mer aktuell og relevant samtale. Forstyrrelser i energimarkedene og muligheten for et geopolitisk paradigmeskifte gir et svært uforutsigbart marked, sier Stephen Innes, partner i SPI Asset Management Pte, ifølge TDN Direkt.

Russiske trusler

Mandag kveld meldte regjeringen i i Russland at de vurderer muligheten for å stanse gasseksporten til EU gjennom rørledningen Nord Stream 1.

– Vi har all rett til å innføre en embargo på leveransene av gass gjennom rørledningen Nord Stream 1, sa visestatsminister Aleksandr Novak til statlig russisk TV mandag, ifølge NTB.

Tysklands statsminister Olaf Scholz advarte senest mandag om at energiimport fra Russland er helt avgjørende for å dekke Europas kraftbehov.

Ingen OPEC-grep

Ellers sier OPEC-kilder til S&P Global at gruppen ikke har planer om et hastemøte for å adressere den nåværende prisstigningen, melder TDN Direkt.

– Vi har ingen kontroll over nåværende hendelser ettersom geopolitikken har tatt over markedet. Alt vi kan gjøre er å holde kursen, sa OPECs generalsekretær Mohammed Barkindo på CERAWeek under S&P Global-konferansen i Houston mandag.

Markedsanalytiker i OANDA, Edward Moyes, mener ifølge TDN Direkt at oljepriser på over 100 dollar gjennom sommeren vil bli en større belastning for økonomien enn markedet forventer.

– Biden-administrasjonen håper at noen avtaler kan inngås med både Iran og Venezuela som kan bringe noe sårt tiltrengt forsyning til markedene. Uten noe gjennombrudd i Irans atomavtalesamtaler, vil oljeprisene fortsette å stige videre, sier han.