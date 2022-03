Kepler Cheuvreux kutter kursmålet i Aker fra 930 til 803 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen, går det frem av en oppdatering tirsdag.

«Substansverdirabatten ligger nå på 18 prosent, lavere enn gjennomsnittet på 20 prosent siden 2017, men noe overdrevet slik vi ser det. Makroutsiktene endres hele tiden, noe som gjør det stadig vanskeligere å ha et stabilt syn på hvordan rabatten i Aker kommer til å utvikle seg», skriver analytiker Anders Holte.

Øyner økt utbytte

Han holder på at Aker BP fortsetter å være den fremste kilden til utbytter fremover, ikke minst siden de langsiktige olje- og gassprisutsiktene nå skrus opp.

«Når sammenslåingen mellom Aker BP og Lundin Energy er klart i slutten av andre kvartal 2022, bør utsiktene til utbytteøkninger i det nye selskapet senke rabatten ytterligere fra det nåværende nivået på 18 prosent substansverdirabatt», heter det videre.

Fossil realisering

Fremover forventer Kepler Cheuvreux at Aker vil fortsette på sin nåværende kurs og realiserer en del av sin fossile eksponering.

«Vi vurderer Aker ASA med en SOTP-metode (sum of the parts) og antar 15 prosents rabatt mot substansverdien for å få frem vårt kursmål. Den største endringen i vår vurdering av Aker ASA er markedsjusteringen av Aker Horizons», fortsetter Holte.

Aker Horizons sitter på eierposter i de mange grønne Aker-selskapene, som Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind, Aker Clean Hydrogen og Mainstream Renewable Power.

Aker stiger tirsdag formiddag svakt til 743,50 kroner. Holtes kursmål indikerer dermed en oppside på 8 prosent.