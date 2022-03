Vidåpne kraner – russisk gass flyter fortsatt inn i Europa

Vesten og USA raslet i helgen med sablene for om det skal innføres boikott på russisk olje og gass. Det har sendt olje- og gassprisene i taket, noe som slår svært negativt ut for Europa, som er veldig avhengige av russisk gass.

En stor del av gassen fra Russland inn i Europa flyter i Yamal-rørledningen via Polen inn i Tyskland. Ledningen står vanligvis for rundt 15 prosent av Russlands vestgående gassforsyning.

De siste ukene har gassleveransene vært svært volatile, og rett før helgen var det nesten bråstopp for russisk gass inn i Europa via Yamal-ledningen. Ferske data viser at Yamal-kranen igjen er vidåpen og at det strømmer gass vestover fra Russland i flere rørledninger.

Strømningen ved Mallnow-målepunktet var på 11,9 millioner kilowattimer (kWh/t) natt til mandag, ifølge data fra operatøren Gascade. Til sammenligning var volumet på 101.119 kWh/t fredag morgen.

Samtidig holder strømmene i rørledningen under Østersjøen seg på jevne nivåer tirsdag morgen, ifølge Refinitiv Eikon-data. Russisk gass fortsetter også å strømme via Ukraina inn i Slovakia ved Velke Kapusany-målepunktet.

Russland advarer

Til tross for at gassen nå flyter vestover igjen fra Russland, så advarte russerne sent mandag kveld om at de kan kutte forsyningen via Nord Stream 1 til Tyskland, som tilsvar på tyskernes beslutning om å stoppe åpningen av Nord Stream 2.

Det er likevel ikke tatt en endelig beslutning om forsyningen skal kuttes, ifølge Reuters.