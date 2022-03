Ny Scana-kontrakt i Brasil

Scana-eide Seasystems er tildelt en intensjonsavtale (LOI) for levering av et forankringssystem til et FPSO-prosjekt i Brasil, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Kontraktsverdien er på over 40 millioner kroner.

FPSO-en skal bygges om i Asia, og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på asiatisk verft. Prosjektet starter umiddelbart og skal leveres andre kvartal i 2023.

(TDN Direkt)