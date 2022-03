Kina kjøper seg inn i Gazprom?

Kina vurderer kjøp av andeler i russiske energi- og råvareselskaper, som Gazprom og aluminiumprodusenten United Co. Rusal International, melder Bloomberg News, som viser til personer med kjennskap til saken.

Ifølge kildene er myndighetene i Beijing i samtaler med statlige kinesiske selskaper som inkluderer China National Petroleum Corp., Aluminum Corp. of China og China Petrochemical Corp. for potensielle investeringer i russiske selskaper eller eiendeler.

Samtalene er på et tidlig stadium og trenger ikke føre til noen avtaler, påpekes det.

Eventuelle avtaler må ses på som en del av Kinas økte fokus på energi og matvaresikkerhet, og ikke som støtte av Russlands Ukraina-invasjon, opplyser Bloombergs kilder.

Tilbakebetalte i dollar

Samtidig melder nyhetsbyrået at eierne av en 1,3 milliarder dollar Gazprom-obligasjon fikk tilbakebetalt i dollar da den forfalt mandag. Dette skjedde to dager etter at president Vladimir Putin åpnet for at utstedere kunne betale tilbake utenlandsk gjeld i rubler.

Selskapet igangsatte prosessen med å tilbakebetale obligasjonen før Putins erklæring.

Goldman Sachs og JP Morgan, samt flere hedgefond, var blant dem som hamstret russiske obligasjoner – deriblant denne fra Gazprom – i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina.

(TDN Direkt)