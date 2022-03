Den amerikanske presidenten Joe Biden kunngjorde et importforbud for olje og gass fra Russland på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Dette er et skritt vi tar for å påføre Putin ytterligere smerte, sa Biden.

Like etter annonseringen bykset oljeprisen i været. Nordsjøoljen gikk opp til 132 dollar fater, mens WTI-oljen sto i 128 dollar.

En drøy halvtime etter annonseringen stupte brentoljen og WTI-oljen ned til henholdsvis 127 og 122 dollar fatet.

Biden trekte frem at USA produserer mer olje en hele Europa kombinert, og hadde forståelse for at andre ikke kan følge i deres fotspor med det første.



- Vi jobber nært med Europa og våre partnere for å utvikle en strategi for å redusere deres avhengighet av russisk olje, sa han under pressekonferansen.

Storbritannia og EU følger etter

Også Storbritannia sier de vil fase ut russisk oljeimport i løpet av året, ifølge landets energiminister Kwasi Kwarteng, melder NTB.

– Overgangsperioden vil gi markedet, bedriftene og forsyningskjedene mer enn nok tid til å erstatte den russiske importoljen – som leverer 8 prosent av oljen Storbritannia etterspør, skriver Kwarteng på Twitter.

EU vurderer massive obligasjonsutstedelser for å finansiere opptrappingen i energi og forsvar, som har som mål å redusere Europas avhengighet av russisk olje og gass. EU-kommisjonen vil i denne forbindelse legge frem en ny energiplan tirsdag.

– Jeg tror planen vil redusere vår avhengighet av russisk gass allerede i år og i løpet av noen år gjøre oss uavhengige av russisk gass. Jeg tror det er mulig. Det er ikke lett, men det er mulig, sa EUs klimasjef Frans Timmermans til EU-parlamentet mandag kveld.

Advarete mot sanksjoner

Visestatsminister Alexander Novak advarte på mandag mot oljepriser opp mot 300 dollar fatet, dersom eventuelle forbudene mot russisk olje trer i kraft, skriver CNBC.

CMC Markets-analytiker Henrik Sommerfelt tror sanksjoner mot russisk gass ikke kan unngå å ramme veksten i økonomien.

«Markedet frykter embargo mot russiske leveranser. Russland står for 30-40 prosent av gassforsyningene til Europa. Det er syltynt med alternativer», skrev han i en kommentar fra søndag.