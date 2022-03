Norsk gass kan snart strømme til Polen

– Vi har diskutert samarbeid om energi. Endelig, etter mange år, vil den baltiske ledningen være klar innen slutten av året, sier Støre under pressekonferansen etter møtet mellom han og Polens statsminister Mateusz Morawiecki i Oslo tirsdag.

– Innen slutten av året vil det kunne gi betydelig gass til landet, sier Støre.

Morawiecki fremhevet på pressekonferansen at det er viktig for Polen å få uavhengighet fra russisk energi. Den polske statsministeren sa at norsk gass spiller en viktig rolle i det arbeidet.

Ledningen, «Baltic Pipe» er en kommende gassrørledning på 800–950 kilometer, som skal frakte ti milliarder kubikkmeter gass årlig fra de norske gassfeltene i Nordsjøen gjennom Danmark og videre til Polen

NTB