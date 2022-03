Flere viktige milepæler er oppnådd for Barents Blue-prosjektet og Horisont Energi

Horisont Energi skriver i en melding onsdag at de har oppnådd flere viktige milepæler tilknyttet Barents Blue-prosjektet og utviklingen av ammoniakkfabrikken.

De fleste tekniske leverandørstudiene for konseptfasen er innlevert til prosjektet, Horisont Energi fikk før jul politisk godkjenning for en opsjonsavtale med Hammerfest kommune om bruk av tomten på Markoppneset, og planprosessen for Markoppneset har vært ute på høring.

Barents Blue er et samarbeidsprosjekt med Equinor og Vår Energi.

