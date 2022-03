Scatec sikret avtale for ammoniakkanlegg i Egypt

Scatec har signert en intensjonsavtale (MoU) med Suez Canal Economic Zone (SCZone) i Egypt for utviklingen av et nytt grønt ammoniakkproduksjonsanlegg, fremgår det av en melding.

Samarbeidet inkluderer også The Sovereign Fund of Egypt (TSFE), The Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) og The New and Renewable Energy Authority (NREA).

Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på en million tonn med et potensial for ekspansjon til en årlig kapasitet på tre millioner tonn.

16. desember 2021 meldte Scatec om en intensjonsavtale med SCZone i Egypt for å vurdere utviklingen av et nytt grønt ammoniakkproduksjonsanlegg.

(TDN Direkt)