Russlands invasjon av Ukraina har utløst store prisbevegelser i energimarkedene. Og ikke bare for olje og gass. Kullprisen smalt torsdag opp i 462 dollar pr. tonn, og har dermed steget fra 186 dollar så sent som 23. februar.

Det betyr nesten 150 prosent prisoppgang på drøye to uker.

«Relativt lite har blitt skrevet om kullprissjokket som trolig vil treffe regionen og spre seg som en tsunami verden over», skriver Rystad Energy i en analyse torsdag.

Russland er Europas største leverandør av såkalt termisk kull, kull som brukes til drivstoff ved elektrisitetsproduksjon. Ifølge Eurostat forsynte russerne EUs medlemsland med 36 millioner tonn kull i fjor, tilsvarende 70 prosent av landenes samlede import.

500 dollar pr. tonn?

Volumene var de samme for ti år siden, men den russiske andelen av EUs import har i samme periode doblet seg.

Mens samlet etterspørsel etter termisk kull har vært i en nedadgående trend gjennom de ti årene, har Europas kullfyrte strømgeneratorer ifølge analysen blitt mer og mer avhengig av russisk kull.

– Globalt snakker vi helt enkelt om et nesten komplett fraværende overskuddslager av kull. Prisene har skutt forbi 400 dollar og 500 dollar pr. tonn ser ut til å være i spill, sier analysesjef for kull i Rystad Energy, Steve Hulton, i en kommentar.

«The sky’s the limit»

Europeiske regjeringer kan se etter kull for å erstatte manglende gass, men vil slite med å finne alternative leverandører ettersom markedet er ekstremt stramt.

Som et tegn på hvor stramt og nervøst markedet er, viser analysen til at det onsdag sist uke ble rapportert om en fysisk last med Newcastle FOB (6.000 kcal) som gikk for 400 dollar pr. tonn.

«Ved eventuelle sanksjoner på kullhandel med Russland, eller det oppstår fysiske forstyrrelser av russisk tog- og havnetransport», mener analytikerne at «the sky’s the limit.»