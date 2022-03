Nordea Markets starter ifølge en melding dekning av Hexagon Purus med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 39 kroner pr. aksje.

Aksjen stiger i skrivende stund 14 prosent på Oslo Børs, og hittil i år er Hexagon Purus opp 32 prosent.

«Tilgang til flere tiår med ekspertise og en rekke dekarboniseringstilbud gir Purus en betydelig fordel, som resulterer i muligheten til å betjene et bredt spekter av sluttmarkeder», skriver meglerhuset.

Med 7580 prosent av inntektene for 2025 i ordreboken, er Nordea overbeviste om oppsiden til den nåværende prisingen.

Sikret en kontrakt

7. mars ble det klart at Hexagon Purus var tildelt kontrakt med New Flyer i Canada for levering av høytrykks hydrogenlagringssylindere til New Flyers transittbusser i 2022.

Kontraktsverdien er på om lag 2 millioner dollar, tilsvarende ca 18 millioner kroner, og levering til New Flyer vil starte i første kvartal 2022.

Dette er andre året på rad Hexagon Purus er valgt som partner til New Flyer.

Økte omsetningen

Omsetningen til Hexagon Purus økte med 690 prosent i fjerde kvartal til 259 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen inkluderte sterke bidrag fra oppkjøpsselskapet Wystrach, som hadde inntekter i november og desember på 142 millioner kroner med en EBIDTA på 17 millioner, tilsvarende en margin på 12 prosent.

Omsetningen for hele 2021 økte med 182 prosent til 508 millioner kroner, som i stor grad kan tilskrives økte distribusjon og transittbussvirksomhet. EBITDA endte på minus 265 millioner kroner i fjor, sammenlignet med minus 141 millioner kroner i 2020.