Verdens største olje- og gasselskaper vil dytte over 9 mrd. i nytt grønt fond

En gruppe av verdens største olje- og gasselskaper forbereder å lansere et nytt fond på over 1 milliard dollar, cirka 9 mrd. kroner, for å investere i ny teknologi som skal benyttes til å få ned klimagassutslippene, uttaler kilder tett på saken til Reuters.

The Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), som inkluderer 12 av verdens største olje- og gasselskaper, inkludert Exxon Mobil, BP og Saudi Aramco, og ble startet i 2016 med en startkapital på 1 milliard. Den summen har blitt investert i teknologi for å redusere utslipp av metangass.

Gruppen, som står for rundt 30 prosent av verdens produksjon av olje og gass, forbereder nå et fond nr. 2 som skal bli enda større enn det første fondet.

En annonsering er ventet i de kommende ukene, ifølge kildene, og det skal også komme finansiering fra eksterne investorer.

OGCIs første fond har investert i 25 selskaper.