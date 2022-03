– En pause i #ViennaTalks er nødvendig på grunn av eksterne faktorer, tvitret EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell fredag.

Den endelige teksten er i hovedsak er klar og ligger på bordet, la han til.

Den nåværende forhandlingsrunden startet i slutten av november mellom Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland, Iran og Russland, og USA som deltok indirekte.

Målet deres var å gjenoppta atomavtalen fra 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA), som falt fra hverandre da den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump ensidig trakk USA ut i 2018. Avtalen ga Iran lettelser i sanksjoner i bytte mot innskrenkninger i atomprogrammet.

Russland krevde garantier

I forrige uke krevde Russland garanti for at de vestlige sanksjonene som ble pålagt landets økonomi etter invasjonen av Ukraina, ikke ville påvirke handelen med Iran.

Som med den opprinnelige atomavtalen fra 2015, var forventningen at Moskva ville spille en rolle i gjennomføringen av en ny avtale, for eksempel ved å motta forsendelser av anriket uran fra Iran.

Borrell la til ​​at han fortsatt vil være i kontakt med alle parter for å løse den nåværende situasjonen og få ferdigstilt avtalen.

En talsmann for det iranske utenriksdepartementet sier at en pause kan gi mulighet for å løse eventuelle gjenværende problemer.

– En vellykket avslutning på samtalene vil være hovedfokuset for alle, skriver Saeed Khatibzadeh på Twitter.

– Ingen ytre faktor vil påvirke vår felles vilje til å gå videre for å enes om en avtale, fortsetter han.

USA: Uavhengig prosess

Khatibzadeh sa ikke noe konkret om hva de ytre faktorene går ut på. Iran har vært forsiktig i sine uttalelser for å unngå å opprøre Russland, som de ser på som en alliert mot USA.

Forrige uke uttalte det amerikanske utenriksdepartementet at man var nær å oppnå en avtale, og at det gjensto et lite antall utestående problemer. USA har understreket at sanksjonene mot Russland er helt uavhengige av forhandlingene med Iran, og at de ikke bør påvirke prosessen.

Iran sier USA la til nye krav

Samtidig sier Iran at USA har lagt nye krav på bordet i forhandlingene, og de anklager motparten for å komplisere forhandlingene.

Irans øverste leder Ayatolla Ali Khamenei, som har det siste ordet i store politiske beslutninger, understreker at landet ikke vil gi fra seg elementer av «nasjonal styrke», som kjernefysisk fremgang og regional innflytelse.

– Det er ingen rasjonell begrunnelse for noen av de nye kravene fra USA, og det strider mot landets uttalte ønske om å oppnå en avtale raskt, sa Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian i en telefonsamtale med EUs utenrikspolitiske sjef Borell fredag.

Utenriksministeren spesifiserte ikke hva kravene går ut på, men sa at USA ikke kan videreformidle «et nytt og annerledes budskap til oss hver dag gjennom koordinatoren», med henvisning til EU.

(NTB)