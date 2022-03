Med et marked som skriker etter olje, er utfallet av samtalene mellom USA og Iran om en atomavtale ansett som svært viktig.

Den seneste tiden har en rekke stormakter sittet ved forhandlingsbordet for å få til en ny atomavtale med Iran. Fredag skal man ha vært nær i å nå en avtale, men forhandlingene ble satt på vent.

Det skjer etter at Russland har krevd garantier om at de vestlige sanksjonene mot dem etter invasjonen av Ukraina ikke går utover Russlands handel med Iran.

Nå skriver Wall Street Journal – med henvisning til kilder – at USA ikke vil forhandle med Russland om sanksjonene som er innført mot Russland i kjølvannet av invasjonen av Ukraina.

Russland har ifølge avisen fått én uke på seg til å trekke kravene, ellers vil USA forsøke å finne alternative måter å komme til enighet med Iran – uten russisk innblanding.

Stormakter advarer

Wall Street Journal har tidligere skrevet at de nye russiske kravene truer med å avspore forhandlingene mellom Iran og USA om å gjenopprette atomavtalen fra 2015, noe som vil begrense Irans atomprogram i bytte mot en rekke sanksjonslettelser.

Lørdag gikk også Frankrike, Storbritannia og Tyskland ut for å advare mot forsøk på å «utnytte» atomforhandlingene med Iran, en advarsel som trolig er rettet særlig mot Russland.

«Ingen bør prøve å utnytte forhandlinger for å oppnå forsikringer som ikke har med denne avtalen å gjøre. Dette skaper fare for at avtalen kollapser, og dermed fratar det iranske folk sanksjonslettelser og fratar verdenssamfunnet de forsikringer det trenger,» heter det i en felles uttalelse fra de britiske, franske og tyske utenriksdepartementene lørdag.

De tre landene er alle med i forhandlingene som begynte i november, der også Kina, Iran og Russland sitter ved bordet mens USA deltar indirekte.