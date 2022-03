Oljeprisen faller markant mandag

Brent-oljen er mandag morgen ned 2,71 prosent til 109,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,04 prosent til 106,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 111,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«At dette skjer til tross for at Iran-avtalen fremdeles ikke er i boks, der Iran har fyrt av missiler mot Israelske mål i Irak, kan henge sammen med at russisk olje finner veien til markedet», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

«India vurderer nå f.eks. mekanismene for å handle russisk olje i Rupee. Samtidig er Omikron «bølgen» i Kina kanskje en bekymring på etterspørselen», påpeker meglerhuset.

Ifølge TDN Direkt kommer det meldinger om at samtalene mellom USA og Iran om å gjenopprette atomavtalen fra 2015 stadig blir vanskeligere.

Fredag suspenderte Iran og verdensmaktene forhandlingene etter at Russland søkte garantier om at sanksjoner mot landet i forbindelse med krigen i Ukraina ikke skulle påvirke Russlands partnerskap med Iran.

Oljeprisen tynges også ifølge nyhetsbyrået etter positive signaler i forhandlingene mellom Russland og Ukraina.