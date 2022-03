Mandag kveld annonserte Equinor avgjørelsen om å avslutte handelen av olje og oljeprodukter med Russland. Det betyr at Equinor ikke vil inngå nye avtaler om handel med eller transport av russisk olje og oljeprodukter.

«Dette er en del av Equinors planer å om å forlate Russland, og inneholder å få full oversikt over alle relevante aspekter, inkludert lovlige forpliktelser.» , skriver selskapet i meldingen.

Equinor skriver videre at de vil fullføre en kontrakt signert i januar, der selskapet vil motta fire last med olje i mars. To av disse vil bli videresolgt til Asia, én levert til lagring og den siste levert til Mongstad.