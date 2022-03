Energiselskapet RWE, som er Tysklands største energiprodusent og kjøper av gass fra russiske Gazprom, advarer tirsdag om at en eskalering i Russlands krig mot Ukraina kan medføre stor driftsrisiko, men at situasjonen på nåværende tidspunkt er håndterlig, melder Reuters.

Selskapet bekrefter at resultatene for 2021 og utsiktene for inneværende år vil ligge på nivåer som guidet tidligere i år, men det advarer mot at effektene fra Russlands krigføring er vanskelig å regne inn.

RWE har ingen direkte aktivitet i verken Russland eller Ukraina, men en ytterligere eskalering kan føre til forstyrrelser i forsyningslinjene, som igjen kan ha «en markant effekt på eiendeler, gjeld, finansiell posisjon og fortjeneste eller tap», skriver selskapet i en uttalelse.

«Etter å ha gjennomgått situasjonen nøye er situasjonen på nåværende tidspunkt håndterbar», sier representantskapets leder Werner Brandt.



Insolvente partnere

RWE støtter også Tyskland og EUs jobb med å kutte avhengigheten til russisk energi-import, til tross for at det er essensielt for Tysklands energitilbud. Selskapet jobber derfor med å finne ut hvilke kraftverk som kan fungere som back-up.

Det er derfor knyttet usikkerhet rundt RWEs langsiktige gassavtale med Gazprom.

Tyskerne advarer samtidig mot at det er en risiko for at russiske råvareleverandører ikke lenger vil være i stand til å oppfylle forpliktelsene sine, noe som tvinger RWE til å skaffe kraft til langt høyere priser på det åpne markedet.

Det kan derfor ikke utelukkes at kontraktspartnere kan bli insolvente som følge av sanksjonene som er ilagt Russland.