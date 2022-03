Kjøper solparker i Italia

Aega har signert et gjensidig bindende tilbud om kjøp av to solparker i Italia med en total kapasitet på to megawatt, opplyses det i en børsmelding.

Solparkene har hver en kapasitet på 1MW og er lokalisert henholdsvis på Sardinia og Sicilia. Begge parkene har i dag samme eier. Dersom en av partene velger å trekke seg fra tilbudet vil en kompensasjonsklausul utløses, opplyses det.

Det er avtalt at gjennomføring av transaksjonen skal skje innen 30 juni 2022.

Aega er komfortable med at begge parkene vil levere en økonomisk avkastning på linje med selskapets øvrige solparker, og dermed bidra til ytterligere økonomiske skalafordeler for selskapet, ifølge administrerende direktør Nils Petter Skaset.

– Som kommunisert i rapporten for fjerde kvartal ser vi at ebitda-marginen øker for hver nye megawatt vi får inn i porteføljen. Dette skyldes at kostnadene våre ikke øker proporsjonalt med inntektene. Utvikling er forventet å fortsette og den vil fremover også kunne observeres, sier Skaset.

(TDN Direkt)