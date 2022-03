Full gass for Equinor – kan eksportere enda mer

Equinor og partnere tar sammen med norske myndigheter nye grep for å møte behovet for gass i Europa, går det frem av en pressemelding onsdag.

Økning i gassproduksjonstillatelsene gjør det mulig å opprettholde den høye gassproduksjonen fra feltene Troll, Oseberg og Heidrun gjennom sommermånedene, heter det videre.

– Vårt fokus er å opprettholde sikker og effektiv drift på anleggene våre, slik at vi forblir en pålitelig leverandør av energi mot markedene i Europa i en svært krevende situasjon, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge, i en kommentar.

EUs nye energiplan

USA og Storbritannia varslet i forrige uke et importforbud mot russisk olje og gass i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. EU og særlig Tyskland har kviet seg for å gå så langt, men en energiplan skal gjøre Europa mindre avhengig av den russiske gassen.

– Jeg tror planen vil redusere vår avhengighet av russisk gass allerede i år og i løpet av noen år gjøre oss uavhengige av russisk gass. Jeg tror det er mulig. Det er ikke lett, men det er mulig, sa EUs klimasjef Frans Timmermans til EU-parlamentet mandag i forrige uke.

1,4 mrd. kubikk mer

De justerte produksjonstillatelsene fra Olje- og energidepartementet betyr at Oseberg kan eksportere rundt én milliard kubikkmeter gass mer i perioden frem til 30. september. Dette innebærer 15-20 prosent økning for inneværende gassår, og at årets produksjon kan komme opp i rundt 7 milliarder kubikkmeter.