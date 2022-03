IEA: – Kan bli den største forsyningskrisen på flere tiår

De globale energimarkedene står overfor et veiskille og det som kan bli den største forsyningskrisen på flere tiår, , skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin månedsrapport for mars.

De påpeker at selv om det fortsatt er for tidlig å vite hvordan hendelser vil utspille seg, kan krisen føre til varige endringer i energimarkedene.

Tap av russisk eksport

Implikasjonen av et potensielt tap av russisk oljeeksport til globale markedet kan bli enorme. Russland er verdens største oljeeksportør og frakter åtte millioner fat pr dag med råolje og raffinerte oljeprodukter til kunder over hele verden.

Foreløpig ser IEA potensialet for en stans av rundt tre millioner fat pr. dag av den russiske oljeforsyningen fra april, men dette tallet kan øke dersom restriksjonene eskalerer.

«Russisk olje fortsetter å strømme inntil videre som følge av terminavtaler og handler gjort før Moskva sendte sine tropper inn i Ukraina, mens nye handler har nesten tørket helt ut. Ural-råolje tilbys med rekordrabatter med begrenset etterspørsel så langt», heter det.

IEA påpeker at noen asiatiske oljeimportører har vist interesse for de rimeligere fatene, men at de for det meste holder seg til tradisjonelle leverandører i Midtøsten, Latin-Amerika og Afrika for hoveddelen av kjøpene sine.

Iran

Energibyrået mener videre at ytterligere forsyninger fra Iran kan være måneder unna. Om en enighet rundt atomavtalen oppnås kan eksporten øke med rundt en millioner fat pr. dag over en seksmånedersperiode.

Utenfor Opec+-alliansen vil veksten komme fra USA, Canada, Brasil og Guyana, men oppsidepotensialet på kort sikt er begrenset.

I fravær av en rask økning i oljeproduksjonen globalt, vil oljelagrene måtte balansere markedet i de kommende månedene. Mens selv før krigen i Ukraina ble oljelagrene redusert i et raskt tempo, og ved utgangen av januar var OECD-lagrene 335 millioner fat under det femårige gjennomsnittet og på åtte års laveste nivå.

Senker anslag

Økende olje- og råvarepriser vil ha en markant innvirkning på inflasjonen og økonomisk vekst, skriver IEA.

Mens situasjonen fortsatt er i endring, har byrået senket anslagene for BNP-vekst og oljeetterspørsel i marsrapporten. Nå ventes oljeetterspørselen å vokse med 2,1 millioner fat pr. dag i gjennomsnitt i 2022, en nedjustering på rundt 1 million fat pr. dag fra forrige prognose.

«Den nåværende krisen kommer med store utfordringer for energimarkedene, men det skaper også muligheter. Dagens fokus på energisikkerhet og økonomisk faktorer kan godt fremskynde overgangen bort fra olje», heter det.

(TDN Direkt)