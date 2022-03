Pareto øyner rekordår – høyner kursmål

Pareto Securities høyner kursmålet på Okea til 36 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling, går det

frem av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Med nåværende råvarepriser og produksjonsvekst på over 25 prosent i 2022 venter meglerhuset at 2022 vil være et rekordår for selskapet.

Med Brent-olje på 100 dollar pr. fat og europeisk gass på 35 dollar pr. tusen kubikkfot vil selskapet ha 440 millioner dollar i kontanter ved utgangen av 2023, noe som ifølge Pareto innebærer en netto kontantposisjon på 75 prosent av dagens markedsverdi.

«Mens oppstart av utbytte kan skje senere i år, forventer vi at det meste av kontantene vil bli brukt til oppkjøp», heter det.

Okea stiger i skrivende stund rundt 3 prosent til 29,30 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag. Pareto ser dermed en oppside på 22-23 prosent fra dagens nivåer.

(TDN Direkt)