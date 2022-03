Nel melder om avtale på to millioner euro

Nels datterselskap Nel Hydrogen Electrolyser har fått en ordre fra Solar Foods for levering av et alkalisk elektrolysørsystem til en verdi på rundt to millioner euro, ifølge en melding onsdag.

Det nye produksjonsanlegget, kalt Factory 01, er under bygging i Vantaa, Finland. Selskapet anslår at den kommersielle produksjonen starter i første halvdel av 2023.

Nel Hydrogen Electrolyser venter å levere systemet sent 2022/tidlig i 2023.

TDN Direkt