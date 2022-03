Støre diskuterte energisamarbeid med Tysklands visestatsminister

– Vi har snakket om tysk-norsk industri- og energisamarbeid, sa Støre til pressen etter møtet med den tyske visestatsministeren Robert Habeck, som også er landets økonomiminister.

Det er kjent at EU skal kutte to tredeler av gassen fra Russland, og dermed er et av hovedspørsmålene om Norge kan sende mer gass til Tyskland. Tyskerne er avhengig av norsk gass og strøm, og det sendes allerede mye strøm ut av landet i kabler til Tyskland.

– Vi har snakket om hvordan norsk gass kan fortsette å sendes til Tyskland. Hvordan tysk industri og husholdninger kan stole på at gassen kommer som avtalt, sa Støre som også sier landene skal konkretisere planene for energisamarbeid snarlig.

Habeck sier Norge blant annet vil forsyne Tyskland med LNG (flytende naturgass) fra Nord-Norge.

Også grønn omstilling og situasjonen i Ukraina ble diskutert på møtet. Ifølge Støre er alle samtaler mellom europeiske myndigheter preget av hva som skjer i Ukraina, så også i onsdagens møte.

(NTB)