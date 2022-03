Ukraina koblet på det europeiske strømnettet

Helt siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 har det vært jobbet for å få Ukraina og nabolandet Moldova knyttet til strømnettet som dekker det meste av Europa. Etter invasjonen for tre uker siden, har ukrainerne bedt om at prosessen skulle forseres.

Onsdag opplyste Entso-E, som representerer 39 nettoperatører i Europa, at de to landene er koblet på nettet. Gruppen kaller det «en betydelig milepæl» og sier det vil bidra til å stabilisere strømnettene i Ukraina og Moldova.

Ukraina har hittil vært en del av et strømnett som inkluderer Russland og Hviterussland. Selv om de ikke har importert strøm fra Russland på mange år, har Ukraina vært avhengig av det russiske nettselskapet.

– Med det steget som nå er tatt, kan Ukraina fortsette å få strøm og redde forsyningssystemet vårt selv om Russland fortsetter å ødelegge kraftinfrastrukturen, sier styreleder Volodymyr Kudrytskyj i den ukrainske nettselskapet Ukrenergo.

– Vi er svært takknemlige overfor våre europeiske partnere for deres støtte og hjelp i denne vanskelige tiden, legger han til.

Om nødvendig kan Ukraina nå altså motta strøm fra resten av Europa. Det åpner for stenging av kullkraftverk for å spare dyrebart brensel i en krigssituasjon. På sikt kan Ukraina potensielt også eksportere kjernekraft til Europa.

– Det er en hyggelig vinn-vinn-situasjon. Det kan til og med være bra for klimaet, sier ekspert Georg Zachmann i tankesmia Bruegel i Brussel.