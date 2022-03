S&P Global Ratings venter høye kraftpriser i 2022

S&P Global Ratings venter at kraftprisene vil nå enestående nivåer i år, muligens godt over 200 euro pr. megawattime (MWh) i noen store europeiske markeder, mot rundt 120 euro pr. MWh i gjennomsnitt for de største markedene i 2021. I 2023 ventes bare en liten nedgang i kraftprisene.



Årsakene til dette er hovedsakelig høye gass- og råvarepriser, en ubalanse mellom kraftbehov og forsyning utløst av nylige stenginger av termisk produksjonskapasitet og økende etterspørsel etter lettelser i covid-19-restriksjonene, skriver kredittvurderingsbyrået i en pressemelding torsdag.



Videre påpeker S&P at selv om strømmen av russisk gass til Europa fortsetter og ikke har blitt satt under EU-sanksjoner, kan ikke risikoen for fysisk skade på infrastruktur, restriksjoner fra begge sider eller indirekte implikasjoner av andre sanksjoner pålagt Russland ignoreres.



«Selv om vi tror at europeiske gasslagre bør vare til slutten av denne fyringssesongen, venter vi at gassprisene i Europa forblir svært væravhengige. Vi venter også at markedsrebalansering vil ta lengre tid på grunn av det ekstra presset for å fylle opp gasslagrene», skriver S&P.



Kredittvurderingsbyrået mener de høye og ekstremt volatile europeiske gassprisene, som blant annet reflekterer økende risiko knyttet til gassforsyning fra Russland, signaliserer et strukturelt skifte i Europas energimarked.



«Etter vårt syn vil spotgassprisene (TTF) i 2022 i stor grad avhenge av om det kun er en beskjeden reduksjon i russiske gass-strømmer sammenlignet med fjorårets nivå, eller en mer uttalt langsiktig nedgang, som ikke lenger er usannsynlig basert på EUs nylig publisert REPowerEU-forslag. Gassprisene må være tilstrekkelig høye til å redusere Europas gassetterspørsel og omdirigere LNG-laster fra Asia til Europa. Omfanget av tilbudssjokket vil påvirke hvor raskt markedet kan rebalansere i 2023 og fremover», skriver S&P.

TDN Direkt